تفكيك شبكة إجرامية بالعاصمة وحجز أزيد من 24 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، خلال الأسبوع المنصرم. من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المخدرات. مع توقيف سبعة (07) أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

وجاءت هذه العملية النوعية، حسب ما أفادت به المصالح ذاتها. عقب تحريات ميدانية مكثفة باشرتها عناصر الفرقة المختصة، حيث أسفرت الأبحاث عن كشف نشاط شبكة إجرامية كانت تنظم عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات. ليتم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعاً، مع ضبط الكمية الموجهة للترويج.

وتم تنفيذ العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً. وأسفرت عن حجز:

كمية من الكيف المعالج قدرت بـ(24 كلغ و300 غ).

و مبلغ مالي بالعملة الوطنية. قدره 220 مليون سنتيم، يُشتبه في كونه من عائدات الترويج.

سبع (07) مركبات سياحية استُعملت في نقل وتوزيع المخدرات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة سيدي أمحمد، حيث وُجهت لهم عدة تهم تتعلق بجناية الاستيراد غير المشروع للمخدرات، والمتاجرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة. إضافة إلى التخزين والعرض والبيع والنقل وتبييض الأموال.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني. لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات. حفاظاً على الصحة العمومية وأمن المجتمع.