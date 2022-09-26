تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بأقراص الصاروخ بوهران

فكك عناصر من الأمن الحضري لحي الصباح التابع لأمن دائرة السانيا بوهران، شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تم حجز خلالها حوالي 4100 قرص صاروخ.

المتورطون التسعة ضمن الشبكة البالغة أعمارهم ما بين 28 و34 سنة تم الإيقاع بهم في عملية نوعية لذات عناصر الأمن تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاطعم في المتاجرة في هذه السموم باقليم الاختصاص.

وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بتفتيش أحد المساكن تم ضبط بداخله 4100 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ كانت مخبأة باحكام بباحة المنزل داخل كيس لخبز إلى جانب سلاح ابيض محظور من نوع بوشية مع توقيف المشتبه بهم التسعة الذين تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.