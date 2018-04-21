تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات بالمدية

تمكنت مصالح الشرطة مؤخرا من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بالمدية، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت في بيان لها.

حيث نجحت قوات الشرطة بأمن ولاية المدية، من إسقاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

مع حجز ستة كيلوغرامات من الكيف المعالج و توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

تعود تفاصيل العملية إلى تلقي معلومات تفيد بوجود شخصين مسبوقين قضائيا بصدد ترويج كمية من المخدرات بوسط مدينة المدية.

فتمكنت عناصر الأمن من توقيف المعنيين في حالة تلبس، و بحوزتهما كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تمّ ضبط خمسة كيلوغرامات أخرى من الكيف المعالج وتحديد هوية شريكيهما اللّذان تمّ توقيفهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء محظورة.

ومركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل المخدرات، يوضح المصدر ذاته.