تفكيك شبكة إجرامية تحترف سرقة السيارات بورقلة

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة أنقوسة من وضع حد لشبكة إجرامية إحترفت سرقة مركبات المواطنين خلال الليل.

تفاصيل العملية، تمت عقب تلقي مصالح الأمن شكـوى من طرف أحد المواطنين مفادها تعرضه لسرقة مركبته.

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، أين توجت بتحديد هوية الفاعلين.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة نجح من خلالها عناصر الشرطة في توقيفهم واحد تلوى الآخر ويتعلق الأمر بثلاثة مجرمين.

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكابهم جرم تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة مع توافر ظرف الليل والتعدد وإستحضار مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم وهروبهم وعدم التبليغ عن جناية.