تفكيك شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات بتقنيات متطورة بالوادي

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بالوادي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المركبات ومحتوياتها.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن الشبكة كانت تستعمل تجهيزات إلكترونية متطورة.

وجاءت العملية إثر رصد نشاط مشبوه لشخصين يقومان بترصد المواطنين أثناء ركن مركباتهم والتقرب منها وتحسس أبوابها.

وتبين أن المشتبه فيهما يقومان بالتشويش على أجهزة الغلق المركزية للمكربات بإستعمال وسائل إلكترونية متطورة للسطو عليها.

وأضاف البيان، أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف المتورطين على متن المركبة التي كانا يستعملانها للتنقل لغرض إرتكاب أفعالهم.

أين ضبطت بحوزتهما تجهيزات ومعدات خاصة بالتشويش على أجهزة التحكم عن بعد.

وبعد التحريات المعمقة في القضية والتحقيق مع المشتبه فيهما، تبين أن المتورطين مسؤولون عن إرتكاب عديد القضايا.

ليتم إعداد ملفات قضائية في حقهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإرتكاب لجناية، وجناية الشروع في السرقة بتوافر ظروف التعدد وإستعمال مفاتيح مصطنعة وإستحضار مركبة.