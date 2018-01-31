تفكيك شبكة إجرامية تروج المخدرات بوهران

تمّكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة السانيا لولاية وهران، من توقيف شخص مشتبه فيه يقوم ببيع وترويج المخدرات.

وحجزت ذات المصالح 44 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، و مبلغ مالي قدره 10.1 مليون سنتيم إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة.

ذكرت الشرطة في بيان لها أن الموقوف يبلغ من العمر 44 سنة،

أين تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس من خلال تعرضه لعملية للتفتيش الجسدي.

وفي ذات السياق تمّكنت ذات المصالح في عملية أخرى، من توقيف شخصيين متورطين في قضية الحيازة على المخدرات و أسلحة بيضاء.

أين أسفرت العملية على حجز 52 غرام من الكيف المعالج و 10 أقراص مهلوسة .

بلإضافة إلى أسلحة بيضاء من نوع ساطور-أوكابي،

و في نفس الوقت تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 8 بوهران، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22سنة و23سنة.

حيث ضبط بحوزتهما 10 أقراص مهلوسة بعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي .