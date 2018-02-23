تفكيك شبكة إجرامية تروّج المخدرات بالمسيلة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات.

حيث تتكون هذه الشبكة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و30 سنة.

تفاصيل القضية بناء على إستغلال معلومات مؤكدة بقيام عناصر هذه المجموعة بنقل وترويج المخدرات بمدينة المسيلة وتنشط بمدن مجاورة.

حيث تم إعداد خطة محكمة للإطاحة بهم، و مكنت هذه المعلومات من توقيف 03 أشخاص وحجز كمية من المخدرات، وسيارة.

وتم توقيف 3 أشخاص أخرين بمدينة مجاورة وحجز كمية من المخدرات تقدر ب 2.5 كيلوغرام .

ومكنت العملية من حجز مبلغ مالي يقدر بـ 322700 دينار جزائري و 07 هواتف نقالة وسلاح أبيض محضور و سيارتين.

و قد تم تشكيل ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.

الذي أحالهم على قاضي التحقيق و هذا الأخير أمر بإيداعهم المؤسسة العقابية.