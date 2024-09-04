تفكيك شبكة إجرامية تمتهن عمليات السرقة بإليزي

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن إليزي من تفكيك شبكة إجرامية. تمتهن عمليات السرقة بإقليم الولاية.

وتم خلال العملية فك ملابسات قضايا السرقة التي طالت مساكن عائلية. مع الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن عمليات السرقة.

وقائع القضية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها أحد الضحايا، مفادها تعرض مسكنه العائلي لعملية سرقة. طالت مصوغات من المعدن الأصفر، جهاز كمبيوتر، وجهازي (2) تلفاز. بالإضافة إلى مركبته الخاصة ودراجة نارية، مبلغ من المال، مقيداً شكواه ضد مجهولين.

على الفور، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري التي أفضت إلى استرجاع المسروقات سالفة الذكر.

كما مكنت العملية من ضبط مبلغ من المال قُدر بـ58 مليون سنيتم، وتوقيف باقي المشتبه فيهم في العملية، وتحويلهم إلى مقر الشرطة.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جنحة السرقة بتوافر ظروف الليل والكسر والتسلق. وكذا جنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جنحة السرقة. إضرام النار عمدا في ممتلكات الغير، عدم التبليغ عن جريمة بالرغم من وقوعها.

قُدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي، الذي أحالهم على جلسة المثول الفوري، وصدر في حقهم أمر إيداع بالحبس.