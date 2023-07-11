تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية للدرك الوطني بالشراقة من تفكيك شبكة إجرامية تنتحل صفة الهلال الأحمر الجزائري.

وكانت الشبكة تقوم بعمليات استيراد غير قانونية وادخال سلع اجنبية.

كما كانت تستغل الاعفاءات الجمركية التي يستفيد منها الهلال الاحمر الجزائري اعتبارا لنشاطه الخيري.

وأسفرت العملية عن توقيف 8اشخاص من بينهم امراة. وحجز 4حاويات بمناء الجزائر قادمة من دول اجنبية.

كما تم حجز 510 طرد يحتوي على ملابس واحذية مستعملة. و4130 طرد يحتوي على زيوت المحركات.

وبلغت القيمة المالية للمحجوزات قدرت بمبلغ يفوق 24 مليار سنتيم.