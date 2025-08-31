تفكيك شبكة إجرامية تُصنع مادة الشمة المقلدة بتيارت

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت، من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتصنيع مادة الشمة المقلدة بمختلف الأنواع والأحجام.

وحسب بيان لذات الفرقة، تمت العملية، على إثر معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل دورية ومداهمة المزرعة الكائنة بضواحي بلدية عين بوشقيف. أين تم اكتشاف ورشة سرية لتصنيع مادة الشمة المقلدة بمختلف الأنواع.

ليتم رفع عينات لإجراء الخبرة، كون من خلال التحقيق تبين أن أفراد الشبكة الإجرامية يقومون بإضافة مواد تؤثر على صحة المستهلك. كما تم معاينة إنعدام كلي لشروط النظافة.

وتم حجز شاحنتين الأولى كانت مركونة بجانب الورشة محملة بأكياس المادة الأولية للشمة المموهة بحزم من التبن.

كما ضبطت الشاحنة الثانية، داخل الورشة بها صناديق بلاستيكية خاصة بالخضر لتمويه السلعة الجاهزة للنقل.

ومواصلة للتحقيق، تم تفتيش مستودع أين تم ضبط كميات أخرى لمادة الشمة المقلدة لمختلف العلامات جاهزة للتسويق.

ومكنت العملية من توقيف 08 أشخاص وحجز 13035 كلغ مادة أولية للشمة. و227.600 كيس شمة جاهزة للتسويق لمختلف العلامات.

بالإضافة إلى 519 لفافة خاصة بالتغليف منها الكرتونية وعلى شكل أكياس لمختلف العلامات. و2100 علبة تغليف، وآلة خاصة بتعبئة مادة الشمة وآلة أخرى للضغط، آلة خاصة بالتعليب والتغليف.

وبلغت القيمة المالية للمحجوزات من مادة الشمة إلى ما يقارب مبلغ 6 ملايير سنتيم. في حين لا يزال تقدير القيمة المالية للعتاد المحجوز من طرف الخبير الصناعي.

هذا وسيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق.