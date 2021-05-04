تفكيك شبكة إجرامية دولية تتاجر في المخدرات يقودها مغربي

تمكنت عناصر الشرطة في الساعات المنقضية، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة يقودها مغربي، تتاجر في المخدرات، في ولاية الطارف.

وتتكون الشبكة حسب ما جاء في بيان أمن الولاية، من 12 شخص، من بينهم امرأتان ورعية أجنبية من جنسية مغربية.

وأفضى التحقيق إلى اكتشاف أن الشبكة يمتد نشاطها من الحدود الغربية إلى حدود الشرقية للوطن، ويقودها رعية مغربي.

ومكن التحقيق بالقضية الذي امتد إلى وهران، تلمسان، سطيف وأم البواقي، من حجز 30 كلغ من القنب الهندي و4 سيارات.

وبعد إتمام جميع إجراءات التحقيق، أصدرت الجهات القضائية لدى القطب الجزائي بقسنطينة، في حق الموقوفين أمر إيداع.