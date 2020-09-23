تفكيك شبكة إجرامية دولية في تهريب الاكستازي بوهران (صور)

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في التهريب الدولي للمخدرات.

وتهريب الاقراص المهلوسة، تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.

حيث تم توقيف 7متورطين تتراوح اعمارهم ما بين 24 َو45 سنة وحجز 4510 اكستازي الى جانب 12 هاتف نقال، 3 سيارات َومبلغ 161 مليون سنتبم يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة، حيث وبعد خطة محكمة التنفيذ وبعد عمليات ترصد ومراقبة تم توقيف المتورطين بشرق وهران.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وبموجب استصدار اذن بالتفتيش صادر عن وميل الجمهورية لدى محكمة وهران تم حجز الاقراص المهلوسة وتوقيف المتهمين سيتم تقديمهم امام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.

