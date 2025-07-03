تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة وحجز أكثر من قنطار “كيف” بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من توقيف عنصرين من شبكة إجرامية دولية منظمة. تنشط في مجال التهريب والاتجار بالمخدرات. مع ضبط كمية من الكيف المعالج قادمة من المغرب، تُقدّر بـ 01 قنطار و17 كيلوغراماً.

تمت هذه العملية عقب تحريات ميدانية دقيقة ومكثفة، مكّنت محققي المصلحة من كشف النشاط الإجرامي لشبكة منظمة. وإحباط محاولة تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب، حيث تم ضبط هذه الكمية من السموم داخل منزل المشتبه فيه الرئيسي. الذي تم توقيفه، ومن ثم توقيف شريكه.

وأسفرت أيضا هذه العملية المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط وإسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 01 مليار 972 مليون. سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي ومركبتين كانتا تستعملان في الأعمال الإجرامية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن قضية إستيراد. شحن وحيازة المخدرات ونقلها بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة ، التهريب على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال.

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