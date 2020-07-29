تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز أزيد من قنطار كيف معالج في النعامة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك في النعامة من تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز كمية معتبرة من المخدرات “كيف معالج” مع توقيف 3 أشخاص.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تمّت هذه العملية النوعية من طرف الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل لأمن النعامة.

وكلّلت هذه العملية التي أنجزت يوم 23 جويلية الجاري في إطار مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، بحجز 104 كلغ من “الكيف المعالج” ومركبتين نفعيتين.

بالإضافة إلى مبالغ مالية هامة من عائدات المتاجرة في المخدرات مع توقيف 3 أشخاص، تم تقديمهم للجهات القضائية المتخصصة.