تفكيك شبكة إجرامية دولية وضبط كمية ضخمة من المهلوسات بميناء وهران

تمكنت مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء وهران بالتنسيق مع مصالح المراقبة لجمارك ميناء وهران، من تفكيك شبكة إجرامية يمتد نشاطها عبر الحدود.

وتختص هذه الشبكة الإجرامية، في الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية.

وتم خلال هذه العملية، توقيف 3 أشخاص مشتبه في تورطهم بالقضية، التي أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي قدرت بـ340.000 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى حجز مركبتين، تستعملان في ارتكاب هذه الجريمة.

وتم توقيف المشتبه فيهم وعددهم 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 31 و33سنة، من بينهم شخص معتاد الإجرام، بعد تحريات عميقة تمت تحت إدارة وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.

​وتعود حيثيات القضية إلى يوم 5 مارس الجاري، في حدود الساعة 01:00 صباحا، أين تم الاشتباه في محتوى مركبة بترقيم أجنبي قادمة على متن باخرة من إسبانيا، ملك لأحد المسافرين البالغ من العمر 31 سنة.

ليتم إخضاعها بالتنسيق مع مصالح الجمارك لميناء وهران للمراقبة التقنية عبر جهاز السكانير ثم التفتيش الدقيق، الذي أفضى إلى اكتشاف وضبط كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي، ما يعد عملية ضخمة تستهدف من خلالها الصحة العمومية والإضرار بالمواطن.

و​بعد مواصلة التحريات مع مالك السيارة، وتمديد الاختصاص الإقليمي، تم ضبط وتوقيف شخصين يشكلان الشبكة الإجرامية وحجز مركبة ثانية من نوع ”رونو كليو كومبيس” تستعمل أيضا في هذه التجارة غير المشروعة .

وبعد استيفاء الإجراءات القضائية، تم تقديم عناصر هذه الشبكة الإجرامية وإحالة المحجوزات إلى النيابة.

وتندرج هذه العملية النوعية ضمن جهود مصالح الشرطة رفقة الشركاء الأمنيين والمصالح العمومية المختصة.

وتهدف العملية، إلى ضمان الوقاية والحماية لصحة الأشخاص والحفاظ عليها، والمساهمة في جهود الدولة لتقديم خدمة عمومية راقية وتعزيز الأمن الصحي في المجتمع.