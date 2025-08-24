تفكيك شبكة إجرامية لبيع الأسلحة النارية وترويج المؤثرات بأم البواقي

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة في أم البواقي، من وضع حد لشبكة إجرامية من 3 أشخاص مختصة في بيع الأسلحة النارية التقليدية الصنع وترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات الفرقة، جاءت القضية على إثر تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة. من استقاء معلومة مفادها قيام أشخاص بإبرام صفقة بيع وشراء أسلحة نارية تقليدية الصنع.

وعلى الفور وبالتنسيق الدائم مع نيابة محكمة عين مليلة وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم. ومكان إبرام هذه الصفقة.

وبوضع خطة أمنية محكمة التنسيق، تمكنت ذات العناصر من توقيف شخصين مشتبه فيهما. مع ضبط بحوزتهما على سلاح ناري من صنع تقليدي (بوكاري).

كما أفضى التحقيق المستمر في القضية، إلى توقيف المتورط الرئيسي. وبتفتيش مسكنه تم حجز سلاحين تقليدين آخرين (بوكاري)، بندقية صيد.و50 خرطوشة معبأة عيار 12 و16، وحزامين لحمل الخراطيش 26 خرطوشة. و450 قطعة بلاستيكية تستعمل في تعبئة الخراطيش.

وتم حجز أيضا 10 أسلحة بيضاء مختلفة محظورة متمثلة في سيوف وسكاكين من الحجم الكبير. وقنينة غاز مسيلة للدموع.

كما أسفرت عملية التفتيش أيضا عن حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 330 قرص مهلوس. لأدوية مهلوسة 28 قرص اكستازي ومبلغ مالي من عائدات البيع والترويج.

وتم تحويل المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 سنة، إلى مقر الشرطة. أين أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية “جنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف 6 بدون مبرر شرعي”.

وكذا جناية المتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وجنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع. وجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة.