تفكيك شبكة إجرامية لبيع المشروبات الكحولية في قالمة

تمكن الدرك الوطني من تفكيك، شبكة إجرامية لبيع المشروبات الكحولية، ويحجز 729 وحدة بعين بن بيضاء في قالمة.

وجاءت العملية، بناءً على معلومات دقيقة وصلت لعناصر الدرك الوطني مفادها وجود أشخاص بصدد إيصال كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على مستوى طريق عين بن بيضاء استدعى الأمر التحرك و نصب سد و نقطة أمنية للتفتيش، اين تم توقيف الشاحنة وتفتيشها والعثور على الكمية المذكورة سابقا.

وتم توقيف 5 أشخاص آخرين متورطين بعملية بيع ونقل المشروبات الكحولية، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم.