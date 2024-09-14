تفكيك شبكة إجرامية لبيع وتخزين المخدرات في أم البواقي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون في أم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في تورطهما في قضايا الاتجار بالمخدرات وحجز 3.2 كلغ من المخدرات”كيف معالج”.

وحسب ذات المصلحة الأمنية، جاءت القضية، على إثر معلومات استقتها عناصر الفرقة، حول نشاط شبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص مختصة في حيازة وتخزين وبيع المخدرات “كيف معالج”.

وعلى الفور وبعد تكثيف التحريات وتحديد هوية أطراف هذه الشبكة الاجرامية، تم اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية والقانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون.

أين تمكنت ذات العناصر من توقيف شخصين من المجموعة. وبتفتيش مسكن أحدهما الكائن بحي 500 سكن أم البواقي تم حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 3.2 كلغ.

ليتم تحويل المشتبه فيهما البالغين من العمر 27 و37 سنة إلى مقر الشرطة. أين اتخذت في شأنهما جميع الاجراءات القانونية وتقديمهما أمام نيابة محكمة عين فكرون.

وأنجز ضد المتهمين، ملف جزائي عن قضية الحيازة والتخزين المخدرات “كيف معالج”، لغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما يبقى إثنان في حالة فرار.