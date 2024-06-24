تفكيك شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية بقسنطينة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة اجرامية تتكون من شخصين بتهمة جنحة الممارسة الغير شرعية لمهنة الصحة وجنحة التهريب باستعمال مركبه.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات الى افراد الفصيلة مفادها وجود شخص يقوم بنقل المؤثرات العقلية من مدينة بسكرة الى مدينة قسنطينة وهذا لغرض ترويجها بمختلف احياء ولايه قسنطينة.

ليتم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكليف التحريات مع وضع تشكيلات امنية مرفقة بنقاط مراقبة ودوريات على مستوى مدخل ولاية قسنطينة الجنوبي.

اين لفت انتباههم السيارة محل المعلومة وعلى متنها المشتبه فيه الاول ليتم توقيفه وتحويله والمركبة الى مقر الفصيلة من اجل تفتيش.

وعثر على كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة مخبأة باحكام داخل الغطاء الداخلي الخاص بباب الصندوق الخلفي للسيارة.

كما اسفر التحقيق في القضية عن توقيف شريكه الثاني في الجريمة مع حجز 4200 قرص مهلوس نوع بريغابالين والمركبة المستعملة في نقل المحجوزات.

وتم تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهما امام العداله.