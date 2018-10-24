تفكيك شبكة إجرامية لتزوير أختام الدولة ومقرارات أراضي البناء في العاصمة..!

تتكوّن من شقيقين وثلاثة أشخاص آخرين والمكلّف بالأرشيف بإحدى البلديات

حجز 12 ختما إداريا.. 13 مقرر منح قطع أراض و11 نموذج قرار تسوية

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر جماعة أشرار كانت تزوّر رخص البناء، وقرارات تسوية قطع أراض ومقرارات منح قطع أراض اجتماعية للبناء.

حيث تم حجز 12 ختما إداريا و13 مقرر منح قطع أراض و11 نموذج قرار تسوية قطع أراض، وأربعة قرارات تسوية، و11 رخصة بناء و5 مخطّطات بيانية، وغيرها من الوثائق الإدارية، إلى جانب 59 قرصا مهلوسا ومبلغا ماليا قدره 26 ألف دينار.

وأسفرت عملية تفتيش تمت بناء على إذن نيابي، عن كشف مجموعة أشرار كانت تعدّ لجنايات تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية.

وبعد قيام مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بتفتيش منزل مشتبه فيه، وجدت بداخله قارورتان بهما سائل مخدّر و59 قرصا مهلوسا و26 ألف دينار وعدة حقن طبيّة، كما عـُثر على وثائق وأختام إدارية تمثّلت في 8 أختام و3 قرارات تسوية ورخصتي بناء.

حيث سمحت عملية التفتيش بالعثور داخل غرفة شقيق المشتبه فيه على وثائق إدارية تمثّلت في 8 رخص بناء و11 نموذج قرار تسوية قطع أراض.

بعضها فارغ وأخرى مدوّن فيها وأخرى مختومة، و13 قرارا يتضمّن منح قطع أراض اجتماعية للبناء، بعضها فارغ وليس عليها أي ختم وأخرى فارغة ومختومة، و5 مخطّطات بيانية وأربعة أختام وعقد إداري فارغ.

وخلال التصريحات الأولية للمشتبه فيه، اعترف بأنّ الأختام وكل الوثائق قد قام بتزويرها بواسطة الأختام المضبوطة بغرفة نومه، بالتعاون مع أخيه وثلاثة أشخاص آخرين مشتبه فيهم والمكلّف بالأرشيف على مستوى إحدى بلديات قطاع الاختصاص محل التزوير.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة تكوين مجموعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، وتقليد أختام الدولة واستعمال ختم الدولة المقلّد.

وجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وعمومية، والنصب والتعدّي على الملكية العقارية، ليتم إثر ذلك إيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع اثنان تحت الرقابة القضائية.