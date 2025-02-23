تفكيك شبكة إجرامية لتزوير المركبات وحجز مؤثرات عقلية بالمسيلة

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة، في عملية استعلاماتية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير المركبات والملفات القاعدية ببلديات أولاد دراج، برهوم، ومقرة، وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية وأجهزة حساسة مهربة.

وأسفرت العملية عن توقيف الفاعل الرئيسي في الشبكة، بالإضافة إلى حجز مركبة والعديد من الملفات القاعدية المزورة. كما تم العثور على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية وأجهزة حساسة يُشتبه في تهريبها.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص، الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداع المتورطين الحبس المؤقت في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.