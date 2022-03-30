تفكيك شبكة إجرامية لتهريب السجائر والشمة بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 10 بوهران، من الإيقاع بناشط ضمن شبكة اجرامية مختصة في نقل وتخزين سلع مهربة ومقلدة.

كما تم خلال العملية، حجز ما يقارب 7000 علبة سجائر من مختلف الماركات والأنواع. و4555 وحدة من مادة الشمة المقلدة والمهربة إلى جانب مبلغ 255 مليون سنتيم من عائدات التهريب والتقليد.

وتمت العملية بناء على معلومات تفيد بنشاط شخص ضمن شبكة إجرامية خطيرة. تقوم بتخزين مادة تبغ من سجائر ومعسل وشمة مهربة وبدون فوترة.

وبعد تحقيقات واسعة تم تحديد مكان البضاعة التي كانت مخزنة بمحل لتصليح السيارات يستعمل كغطاء للتملص من قبضة الأمن. وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بالتفتيش تم مداهمة المكان.

كما تم ضبط 6995 علبة من السجائر، و4555 وحدة من مادة الشمة المقلدة والمهربة. إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ255 مليون سنتيم من عائدات التهريب والتقليد.

وكذا 275 علبة من الفحم بمختلف الأنواع، و44 صندوق من الفحم أي مايعادل 2580 وحدة من الفحم. إلى جانب كمية من مادة المعسل قدرت بـ 100 خرطوشة معسل فاخر.

كما تم حجز 15 علبة معسل أداليا، الى جانب 140 علبة معسل سائل، و100 علبة من ألمنيوم الفاخر، إلى جانب مركبة.

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