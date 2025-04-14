تفكيك شبكة إجرامية لتهريب مهاجرين مغربيين

أعلن الحرس المدني الإسباني، عن تفكيك شبكة قامت بتهريب ما بين 1000 و 2500 مغربي إلى إسبانيا من رومانيا. حيث كان يتقاضى من كل واحد منهم 3 آلاف يورو مقابل الرحلة.

وأفاد الحرس المدني الإسباني في بيان له، بأن الأشخاص الأربعة الذين يديرون هذه الشبكة في إسبانيا تم اعتقالهم في مقاطعة مورسيا جنوب شرق البلاد. بتهمة الإنتماء إلى منظمة إجرامية وتشجيع الهجرة غير الشرعية.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الشبكة كانت تستدرج المهاجرين المغربيين الراغبين في القدوم إلى إسبانيا وتتقاضى من كل واحد منهم 3000 يورو لإرسالهم بالطائرة إلى رومانيا. قبل نقلهم بشاحنة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

وتقدر السلطات أن المشتبه بهم قاموا بـ 50 عملية نقل إلى إسبانيا على مدى السنتين الماضيتين. وفي كل مرة كانوا ينقلون مجموعات من 20 إلى 50 مغربيا. مما مكّنهم من نقل ما بين 1000 و2500 مهاجر غير شرعي في المجموع.

وأوضح الحرس المدني أنه في رومانيا، كان لدى المنظمة “مركز لوجستي” لإخفاء الأشخاص أثناء انتظار إرسالهم إلى إسبانيا.

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