تفكيك شبكة إجرامية لسرقة المواشي بسوق أهراس

تمكن مستخدمي الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمراهنة في سوق أهراس، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي والابقار، تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وحسب بيان لذات الفرقة، تعود حيثيات القضية الى يوم 03/05/2023 عن طريق إتصال هاتفي من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055.

وقال المواطن، أنه تعرض الى اعتداء متبوع بالسطو وسرقة أغنامه من طرف أشخاص ملثمين مجهولي الهوية بمشتة الحفرة ببلدية ام العظائم.

وفور تلقي البلاغ تم إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، ومن خلالها تم فتح تحقيق مع تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات.

وتلتها عملية سطو وسرقة لـ10 رؤوس من الابقار والاعتداء على مالكها، اثر بلاغ من طرف أحد المواطنين بعد تكبيلهم من اليدين والرجلين مع تهديدهم بالقتل.

وعلى الفور تم تفعيل مخطط محاربة سرقة المواشي المسطر من طرف قائد المجموعة الاقليمية بسوق أهراس. والبحث عن الفاعلين عبر كامل قطاع الاختصاص.

وتم توجيه دوريات متنقلة من الفرق الاقليمية وفرق الأمن والتحري على طول المسالك المحتمل إستعمالها من طرف المشتبه فيهم.

ليتم تطويق المخارج والمداخل المؤدية من والى بلدية سيدي فرج، أين تبين أن مجموعة من الأبقار موجودة داخل سياج مزرعة.

وعلى اثرها تم نصب كمين لهم حيث اسفرت العملية على توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و56 سنة. ومبالغ مالية مع استرجاع الابقار المسروقة.

ومن خلال التحقيق وربط المعلومات تم التوصل إلى أن المشتبه فيهم يقومون بسرقة المواشي السالفة الذكر. حيث تم عرض الضحايا عليهم أين تم التعرف عليهم من الوهلة الأولى.