تفكيك شبكة إجرامية للإعتداء والسرقة في الشلف

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الشلف، من توقيف شبكة إجرامية متكونة من من 7 أشخاص، كانت تقوم بالاعتداء وسرقة ممتلكات المواطنين.

وحسب بيان لأمن الولاية، تمت القضية بعد تلقي مصالح الشرطة لشكاوى من طرف مواطنين مقيمين بعدة مناطق من الولاية عن تعرض مساكنهم للسرقة.

وبعد فتح تحقيقات معمّقة من طرف الضبطية القضائية لكل من أمن دائرة تنس والأمن الحضري التاسع وفرقة البحث والتدخل، تم التوصل إلى توقيف أحد عناصر الشبكة.

كما تم تحديد هوية باقي أفراد المجموعة الاجرامية الذين ينحدرون من بلديات مختلفة من ولاية الشلف.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومواصلة للتحريات والأبحاث تكللت بإلقاء القبض على كل أفراد المجموعة الاجرامية وعددهم 7 أشخاص.

كما تم استرجاع بعض المسروقات المتمثلة في أجهزة الكترونية وإعلام آلي وكهرومنزلية.

بالإضافة إلى حجز وضبط مركبتين والأدوات والآلات المستعملة من طرف المجموعة الاجرامية في عمليات السرقة و الاعتداءات. وبعد استكمال الملف الجزائي أحيلوا على محكمة تنس.