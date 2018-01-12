تفكيك شبكة إجرامية متورطة في قضية سرقة بوهران

أين أكدت الضحية في شكواها أن الفاعلين كانا يضعان أقنعة وقفازات. فيما تمت مباشرة التحريات التي أفضت لتحديد هوية الفاعلين ،الذين تترواح أعمارهم بين 25 و28 سنة. بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية،تم تفتيش مسكنهما وإسترجاع المسروقات إضافة الى مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم. كما تم حجز وصفات طبية مزورة خاصة بالأقراص المهلوسة لدى أحد الموقوفين. كما عثرت ذات المصالح،على ذاكرة الكترونية فلاش usb تحتوي على وصفات مزورة وآلتي نسخ وطباعة تستعمل في التزوير. أفضت التحريات المعمقة الى متورطين آخرين تترواح أعمارهم مابين 20 و30 سنة من بينهم صيدلي. تم إنجاز ملف قضائي ضد جميع الموقوفين في قضية السرقة والتزوير واستعمال المزور،وتم تقديمهم إلى العدالة .