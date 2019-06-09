تفكيك شبكة إجرامية مختصة بترويج المخدرات وحجز 10 كلغ من الكيف المعالج بتيزي وزو 

تمكن أمن واقنون بولاية تيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 10 كلغ من الكيف المعالج.

الشبكة متكونة من 6 أفراد قاطنين بالجزائر العاصمة، تتراوح أعمارهم ما بين 30 عاما إلى 40 سنة، وللإشارة معظمهم مسبوقين قضائيا. كما أوضح عميد الشرطة لزام حكيم رئيس امن دائرة واڨنون، أن هذه الشبكة يمتد نشاطها من الغرب الجزائري إلى ولايات الشرق مرورا على الجزائر العاصمة وتيزي وزو.

فيما بقي شخص آخر في حالة فرار وقد أسفرت هذه العملية النوعية من ضبط بحوزة الموقوفين كمية تقدر بـ 10 كلغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى حجز ثلاث مركبات سياحية.

بالإضافى إلى شاحنة جر السيارات المعطلة، التي استعملت كأسلوب جديد للتمويه ونقل المخدرات بالإضافة إلى هواتف نقالة وأغراض أخرى ذات صلة بالقضية.

وسيقدم اليوم الأحد، أطراف القضية أمام نياية تيقزيرت، بتهمة تكوين جماعة اجرامية منظمة قصد حيازة ونقل وبيع المخدرات طبقا للمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.

و للإشارة فإن هذه العملية النوعية ليست الأولى من نوعها بدائرة واڨنون، إنما سبقتها عمليات أخرى ناجحة وتم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، منها الوطنية حتى الدولية سواء المختصة في ترويج المخدرات أو تزوير العملة الصعبة .