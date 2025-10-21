تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإبحار السري بوهران

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في فرقة البحث والتدخل من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري نحو الضفة الأخرى. مع توقيف أربعة أشخاص من بينهم شخص محل بحث بموجب أربعة أوامر بالقبض.

العملية النوعية جاءت عقب استغلال معلومات دقيقة حول قيام أفراد الشبكة باستغلال أحد المساكن كوكر لتنظيم رحلات الهجرة السرية وتجمع المرشحين للإبحار. حيث تمت مراقبة نشاطهم المشبوه عن كثب وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم تنفيذ عملية مداهمة محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم الواحد تلو الآخر.

كما أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية معتبرة من عائدات هذا النشاط غير الشرعي. تمثلت في 320 مليون سنتيم بالعملة الوطنية و5660 أورو بالعملة الأجنبية.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين بتهمة تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، وتدبير الخروج غير القانوني من التراب الوطني مقابل منافع مالية. على أن يتم تقديمهم أمام العدالة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

