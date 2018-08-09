تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإعتداء وسرقة السيارات بورقلة

تمكّنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة من الإطاحة و تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بحي سكرة بلدية الرويسات.

وحسب مصادر النّهار، فإنّ هذه الشبكة قامت الإجرامية الأحد الماضي بالإعتداء على أحد تجّار البيع بالجملة.

الذي ينحدر من ولاية الجلفة بعد الترصّد له والإعتداء عليه بوسط حي سكرة بالرويسات.

وقامت بسرقة الشّاحنة المحملة بالسلعة التي فاقت قيمتها مليار سنتم.

وبعد حملة مداهمات التي قام بها عناصر الدرك الوطني و تفتيش للأماكن المشبوهة.

حيث تمكّنت في من استرجاع الشاحنة المسروقة وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية.

كما تمّ التعرف على باقي العناصر الّذين هم في حالة فرار كما تمكّنت قوات الدرك الوطني من استرجاع السلع المسروقة.

بعد مداهمة إحدى الحضائر بحي سكرة.