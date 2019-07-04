تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للسيارات بتلمسان

تمكنت عناصر أمن دائرة عين تالوت، لأمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارت.

العملية جاءت إثر تحريات باشرتها ذات المصالح منذ حوالي سنة، حول أفراد الشبكة التى كانت تنشط عبر الشريط الحدودي الشرقي.

حيث كانت الشبكة، تقوم، بإدخال المركبات من الناحية الغربية وإخراجها من الناحية الشرقية عبر التراب الوطني بطريقة غير قانونية ، عن طريق تسوية وضعيتها بملفات قاعدية مزورة.

العملية مكنت من حجز 3 مركبات من مختلف الأنواع، وتوقيف 22 شخص متورط.

تم تقديم الموقوفين، أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة أولاد ميمون.

والذي أحال الملف لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي وضع جميع الأطراف تحت الرقابة القضائية.