تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في “الإكستازي” بوهران

حجز 1000 حبة و 34 مليونا من عائدات الترويج

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية تورطت في المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، تم خلالها توقيف شخصين وحجز 1000 قرص “إكستازي” ومبلغ يفوق 34 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة في السموم، إلى جانب مركبة تستعمل في نقلها.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد باتخاذ أحد أفراد الشبكة مسكنه كمقر لتخزين هذه الممنوعات لترويجها باستعمال سيارة من نوع “كيا بيكانتو”.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة “فلاوسن”، تم ضبط 5 أكياس بلاستيكية، يحتوي كل واحد على 200 قرص من نوع “إكستازي” بمجموع 1000 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة يفوق 20 مليون سنتيم.

واستكمالا للتحقيقات، تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية شريكه الثاني، حيث تم توقيفه بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه، أين تم حجز مبلغ 54000 دج وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير.