تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق وتقليد الأختام بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالآداب العامة التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران. من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير وإستعمال المزوّر في محررات رسمية وعمومية ومحررات مصرفية وتجارية. باستعمال أختام مقلدة لهيئات ومؤسسات عمومية.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات معمقة باشرها عناصر ذات الفرقة على خلفية التزوير وإستعمال المزور في وثيقة رسمية. لتتمكن من كشف خيوط هذه الشبكة وإلإطاحة بأفرادها الواحد تلو الآخر .

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الإختصاص. أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص من أفراد الشبكة أحدهم محل بحث طبقا لـ 03 اوامر بالقبض في قضايا مماثلة.

كما تم خلال العملية حجز 186 ختم مقلد تستعمل في التزوير لهيئات ومؤسسات خاصة وعمومية ، جهاز كمبيوتر محمول ، طابعة مجهزة بجهاز سكانير ، مفتاحين USB وكم هائل من مختلف الوثائق والمحررات الإدارية المزورة والمهيأة للتزوير.

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