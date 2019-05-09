تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير ملفات قاعدية للسيارات في الشلف

قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقالول أمن ولاية الشلف في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 55 سنة ينحدرون من عدة ولايات داخلية.

إضافة إلى وجود ثلاثة منهم من جنسية أجنبية، مختصة في التزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية لمركبات.

العملية تمت بعد إستغلال معلومات أولية تفيد بوجود سيارة مشبوهة تجوب شوارع مدينة الشلف، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية قامت عناصر الفرقة بتكثيف تحرياتها بشأن المركبة.

والتي أفضت إلى وجود تزوير في ملفها القاعدي مع إسترجاع المركبة حينها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، على إثرها تم استيقاف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد إستكمال ملف الإجراءات الجزائية المنجز في حقهم أحيلوا على محكمة تنس عن قضية التزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية لمركبات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مع سوء إستعمال الوظيفة.

بالإضافة إلى الإضرار بأموال الدولة بسبب الإهمال، الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها .