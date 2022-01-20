تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات حرڨة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي البشير بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري.

كما تم الإيقاع خلالها بشخصين أحدهما كان محل أمر بالقبض وحجز قارب سريع من الحجم الكبير مزود بمحرك 300 حصان.

وتمت العملية استغلالا لشكوى سيدة مفادها محاولة أشخاص غرباء افتحام مسكنها المستأجر لأحد الأشخاص. كما أسفرت عملية مداهمته بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن عن توقيف 6 أشخاص من بينهم المشتبه فيه الرئيسي.

وقد تم ضبط داخل مرأب المسكن قارب سريع من الحجم الكبير بطول 7 أمتار مزود بمحرك 300 حصان من نوع ماركوري. إلى جانب معدات تستعمل في رحلات الحرڨة من ضمنها 8 صدريات نجدة.

استكمالا للتحقيقات مع الموقوفين، تبين أنهم كلفوا من قبل المشتبه به الرئيسي بنقل المعدات مقابل 1500 دينار. كما تبين أن الشخص محل أمر بالقبض متورط في قضية سرقة المواشي بإحدى ولايات الجهة الغربية.

كما أظهرت التحقيقات مع المشتبه فيه الرئيسي أنه كان يخطط لتنظيم رحلات ابحار سري مقابل 75 مليون سنتيم للشخص الواحد انطلاقا من احدي شواطئ عين الترك.

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