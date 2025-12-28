تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات بتيزي وزو

تمكنت عناصر فرقة مكافحة سرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة واضية بولاية تيزي وزو، خلال الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، يمتد نشاطها لعدة ولايات.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية مكّنت من ضبط و إيقاف تسعة (09) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 59 سنة. مع حجز وسائل ومعدات مستعملة في النشاط الإجرامي، مركبتين مستعملتين في تنقل أفراد الشبكة. هواتف نقالة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

