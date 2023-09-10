تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مفسوخ في وهران. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي وبيعها بالولايات المجاورة.

وقد أسفرت العملية عن الإيقاع بأربعة متورطين من ذوي السوابق القضائية. تتراوح أعمارهم ما بين 22 و38 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم.

وفيما تم استرجاع 20 رأس غنم تمكنت ذات العناصر. من حجز مركبتين نفعيتين كانت تستعمل في عمليات السرقة الي جانب أسلحة بيضاء ومبلغ 84000 دج وهواتف نقالة.