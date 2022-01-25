تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة لواحق السيارات بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري ايسطو التابع لأمن دائرة بئر الجير بوهران، من الايقاع بشبكة اجرامية مختصة في السرقة بالتعدد في ظرف الليل مع تخريب العمدي لملك الغير .

وأسفرت العملية عن توقيف 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 22 و45 سنة مع استرجاع بعض المسروقات متمثلة في لواحق مركبات.

وجاءت هذه العملية بناءا على شكوى تقدم بها الضحيتين مفادها تعرضهما للسرقة في ساعات متأخرة من الليل طالت لواحق وعجلات مركباتهم الخاصة.

لتباشر ذات العناصر تحقيقاتها الامنية أفضت الي تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في ظرف قياسي.

وبعد استكمال التحقيقات معه اعترف بالتهمة المنسوبة اليه وكشف عن مكان تواجد المسروقات التي كان يقوم بتسليمها لشريكه الثاني.

وذلك من اجل اعادة بيعها بحكم أنه يمتلك محل لتصليح وبيع العجلات على مستوى الجهة الشرقية للولاية.

ليتم استصدار اذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أين تم ضبط عجلة محل السرقة و3 رافعات.

فيما كشفت التحقيقات المتواصلة عن شريك ثالث لهما تم توقيفه وتفتيش مسكنه.

أين تم ضبط مفتاح تحكم لباب مرأب ملك لأحد الضحايا كما تم تعرف باقي الضحايا على المسروقات المسترجعة.

المامون في قضية الحال تبين أن لهم قضايا اخرى تتعلق بسرقة لواحق المركبات على مستوى الجهة الشرقية للولاية.