تفكيك شبكة إجرامية مسلحة مختصة في السرقة ليلا بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإطاحة بعصابة إجرامية.

وكانت الشبكة مختصة في السرقة بالتعدد بتوافر ظرفي الليل باستعمال أسلحة.

وتورط فيها 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 سنة معتادي إجرام.

وتمت العملية بعد شكوى ضحية تعرض لسرقة سيارته من داخل مسكنه، لتباشر ذات المصالح تحرياتها.

وباستغلال عنصر الاستعلام تمكنت عناصر الفرقة من تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية الذين استأجروا مسكنا بواجهة البحر لتنفيذ مخططاتهم.

وتم استيفاء كافة الإجراءات القانونية بأخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك وتمديد الاختصاص لمحكمتي وهران وفلاوسن.

وتم توقيف جميع أفراد العصابة، واسترجاع المسروقات.

وتتمثل في مركبة من نوع بيجو 308، أجهزة كهرومنزلية، ختم دائري لمرقي عقاري خاص بالضحية ومبلغ مالي 64.000 دج.

بالإضافة إلى دراجة نارية كانت تستعمل في عمليات السرقة.