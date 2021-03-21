تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المخدرات ببشار

تمكن أفراد الشرطة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار بالمخدرات ببشار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة مشتبه به تمرير كمية من المخدرات.

وتم التنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، واستغلال تقنيات البحث بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

حيث مكّنت الأبحاث من توقيف مشتبه به 30 سنة، مع حجز كمية 19.4 كلغ من مادة الكيف المعالج، ودراجة نارية كبيرة الحجم.

وبعد التحريات المعمقة مع المشتبه به، تم رصد وتوقيف شقيقه 28 سنة مع حجز دراجة نارية أخرى.

وأوضح البيان، أنه تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق.

وأمر قاضي التحقيق بإيداعهما الحبس المؤقت عن تهمة جناية القيام بطريقة غير شرعية من أجل حيازة وبيع وإستيراد المخدرات.