تفكيك شبكة إجرامية منظمة لترويج الكوكايين الإكستازي بوهران

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 01 بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات الصلبة (كوكايين وأقراص الإكستازي).

وجاءت هذه العملية النوعية عقب استغلال معلومات دقيقة وردت إلى المصالح ذاتها، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بنشاط مشبوه، كانوا يتخذون من مساكنهم أوكارا لتخزين وشحن ونقل وتوزيع وبيع المخدرات عبر عدة أقاليم.

وباشرت المصالح المختصة تحريات معمقة شملت المراقبة والترصد الدقيق لتحركات المشتبه فيهم وتنقلاتهم، ما مكن من تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم، ليتم توقيفهم الواحد تلو الآخر وإحباط مخططهم الإجرامي.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص، حجز 1 كلغ و364 غرمًا من الكوكايين، 1565 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي. مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 985 مليون سنتيم وأربع مركبات نفعية كانت تستعمل في تسهيل النشاط الإجرامي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة حيث صدر في حقهم أمر إيداع.