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تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في السطو على المنازل بوهران

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في السطو على المنازل بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن فريحة في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في السرقة والسطو على المنازل.

وتتكون هذه الشبكة من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 21 سنة.

وتم الإطاحة بالشبكة، بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا، تفيد بتعرض منزله لعملية سطو أثناء غيابه عنه.

ليتم تكثيف التحريات والتحقيقات، حيث وبعد استغلال عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المتورطين في قضية الحال المنحدرين جميعهم من الولاية.

وأسفرت هذه العملية، عن توقيف المتهمين واسترجاع ما قيمته 154 مليون سنتيم من الذهب والمجوهرات الثمينة.

بالضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ474 مليون سنتيم.

وهران

وهران


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=940502

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