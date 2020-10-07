تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية قاربت القنطارين من المخدرات

تمكَّن أفراد الشرطة لأمن دائرة لحمر في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، وحجز كمية معتبرة من مادة المخدرات (كيف معالج) وسيارات سياحية.

العملية النوعية هذه تمت بناء على استغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه به، بمحاولة نقل كمية من مادة المخدرات انطلاقا من مدينة موغل تجاه مدينة بشـار،

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة وترصد تحركات المشتبه به، أثمرت على توقيفه على متن مركبة سياحية من نوع أكسنت،

في حدود منتصف النهار، على مستوى مدينة لحمر، بعد أن حاول الفرار، إلا أن التطويق الجيد للمكان حال دون ذلك.

عملية تفتيش مركبة المشتبه به مكنت من حجز كمية معتبرة من مادة المخدرات (كيف معالج) قُدِّرت بقنطار و88 كلغ، كما مكنت عملية تفتيش منزله الخاص بموجب إذن عن السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار،

من حجز عرضيا 12 قرصا مهلوسا من نوع نوريكا 150 ملغ.

استمرارا للتحريات المعمقة في القضية، تم تحديد هوية مشتبه به آخر كان يقوم بالتنسيق مع المشتبه به الرئيسي لتحديد مكان تواجد الحواجز الأمنية،

وبإشراف من النيابة المختصة، تم توقيفه على مستوى مدينة لحمر مع حجز سيارة سياحية من نوع تويوتا ياريس، ومبلغ مالي:84.000 دج، كما مكنت التحريات من حجز مركبة أخرى نوع فولكسفاقن كادي.

بتنسيق الجهود العملياتية في قضية الحال مع فرقتي مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار،

واستغلالا للتحريات العلمية والتقنية المجرات، تم تحديد هوية مشتبه به آخر وتوقيفه على مستوى مدينة بشـار، أين مكنت عملية تفتيش منزله العائلي بموجب إذن عن نيابة الجمهورية، من حجز عرضيا أسلحة بيضاء متمثلة في: ساطورين، خنجر، عصى خشبية،

مع حجز 07 هواتف نقالة، شرائح سيم، ومبلغ مالي:21.500 دج، كما مكنت التحريات أيضا من تحديد هوية مشتبه بها في العقد الثالث من العمر، وتوقيفها على مستوى مدينة موغل،

هذه الأخيرة بينت التحريات التقنية ضلوعها في قضية الحال، وبتفتيش منزلها العائلي، بموجب إذن عن السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار،

تم حجز سيارة من نوع بيجو 207 ومبلغ:39.500 دج، مع استمرار الأبحاث لتوقيف زوجها، فضلا عن التمكن من توقيف مشتبه به خامس ضالع في القضية بعد الترصد لتحركاته بمدينة بشـار.

العملية مكنت إجمالا من توقيف 05 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 21 و 56 سنة، حجز كمية: 01 قنطار و 88 كلغ من المخدرات،

حجز 04 مركبات سياحية لعلامات مختلفة، مبلغ مالي:145.000 دج، أسلحة بيضاء من الصنف 06، 13 هاتفا نقالا، و12 قرصا مهلوسا نوع نوريكا 150 ملغ.

عن قضية: حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول والشراء قصد البيع والعرض وإعادة البيع والنقل والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة،

التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، تمَّ تقديم المشتبه بهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم أمام السيد/ قاضي التحقيق بذات المحكمة.