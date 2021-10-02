تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز 5427 كبسولة صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والتراويح الأقراص المهلوسة نم خلالها حجز 5427 كبسولة بريڨابالين أو ما يعرف بالصاروخ وتوقيف 3 أشخاص متورطين.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد نشاط وتحركات مشبوهة لجماعة إجرامية تحاول تمرير كمية معتبرة من المهلوسات.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية واستصدار اذن من وكيل الجمهورية تم وضع خطة ميدانية محكمة التنفيذ أسفرت عن الإيقاع بالشبكة وتوقيف 3 أشخاص تم حجز بحوزتهم 5427 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات صنع أجنبي، مبلغ مالي قدره 1590000 دج، مجموعة من الهواتف النقالة كانت تستعمل لربط الإتصال فيما بينهم وسيارتين سياحيتين.