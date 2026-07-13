تفكيك شبكات إجرامية وحجز أزيد من 7 قناطير كيف

تمكن أفراد الدرك الوطني بكل من ولاية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى وولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، أمس الأحد، من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية عابرة للحدود، حيث تم توقيف سبعة عشر 17 تاجر مخدرات، وحجز 06 قناطير و35 كلغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى 1350 قرص مهلوس و 05 سيارات نفعية ودراجة 01 نارية.

كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة. من توقيف تاجري مخدرات 02 وحجز قنطار 01 من الكيف المعالج، وسيارة 01 نفعية. ومبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي، لترتفع بذلك كمية المحجوزات إلى أكثر من 07 قناطير من الكيف المعالج.

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