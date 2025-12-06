تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة بيضاء بوهران

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ ببطيوة بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تورط أفرادها في إنشاء والانخراط ضمن عصابة أحياء، أين أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بناءً على تحريات واستغلالا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيه أفراد الشبكة يحملون أسلحة بيضاء يقومون بتوجيه تهديدات في وسط أحد الأحياء بقطاع الاختصاص. لتتمكن ذات المصالح في ظرف قياسي من تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم وتوقيفهم الواحد تلو الآخر.

ومواصلة للتحريات، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو واستصدار إذن بالتفتيش كانت النتيجة إيجابية بحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام، كانوا يستعملونها في نشاطهم الإجرامي، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور