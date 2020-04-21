تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات بأم البواقي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي، بالتنسيق مع مصالح الأمن، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية، نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تختص هذه الشبكة، في الاعتداء على المواطنين اضافة الى تورطها في عدة شجارات باستعمال أسلحة بيضاء محضورة.

وتتكون الشبكة من 9 أشخاص من ذوي السوابق العدلية، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، تنشط على مستوى حيي مصطفى بن بولعيد وحي السعادة بأم البواقي.

وتم توقيف أفراد الشبكة، بعد وضع خطة عمل ميدانية محكمة التنسيق، باستغلال كافة المعلومات.

وبعد تحديد هوية كل المتورطين في هذه الأعمال الاجرامية، تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحضورة كانت بحوزتهم.

وتمثلت المحجوزات في سكاكين من مختلف الأنواع والأحجام، وسيوف وخناجر ومنجل، اضافة الى قطع من المخدرات “كيف معالج”، وكذا كمية من المؤثرات العقلية.

للإشارة أنه وبعد عرض الموقوفين على النظام الآلي للتعرف على البصمات، ثبت تورط أحدهم في قضية سرقة من داخل مسكن مقيدة، على مستوى الأمن الحضري الثالث بأم البواقي.

المشتبه فيهم التسعة وبعد انجاز ملفات جزائرية ضدهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتاريخ 20 أفريل الجاري .