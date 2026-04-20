تفكيك شبكة إجرامية وحجز كيف معالج ومشروبات كحولية بتيسمسيلت

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع دون رخصة.

وحسب بيان للهيئة ذاتها، جاءت هذه العملية النوعية بعد تحريات معمقة باشرتها الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة. أسفرت عن تحديد هوية عناصر الشبكة وكشف مخططهم الإجرامي، ليتم توقيف أربعة أشخاص تباعًا.

وأسفرت العملية عن ضبط 984 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع، وثلاث صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 310 غرامات. إضافة إلى كميات من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي يقدّر بـ87 ألف دينار جزائري يشتبه أنه من عائدات الترويج.

كما تم حجز مركبة سياحية استُعملت في تسهيل النشاط الإجرامي. وثلاثة هواتف نقالة استُخدمت في التنسيق بين أفراد الشبكة.

وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابعها. بما يعزز من الإحساس بالأمن ويحافظ على الصحة العمومية.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات القضية.