تفكيك شبكة إجرامية وحجز مليون ونصف قرص مهلوس!

تمكنت فرق مصالح أمن الجيش بإقليم الناحية العسكرية الخامسة بالتنسيق مع مصالح الجمارك من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سمحت العملية من توقيف شخص وحجز مليون و500 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة داخل صهريج لنقل المحروقات.

وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف والمناسبات للتصدي لكل المحاولات الهادفة للمساس بأمن وسلامة المواطن.