تفكيك شبكة إجرامية وحجز 1720 قرص مؤثر عقلي بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن الجزائر العاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية، وتوقيف 6 أشخاص، وحجز 1720 قرص مؤثر عقلي، وسيارتين سياحيتين.

وحسب بيان لخلية الإتصال بأمن العاصمة، تم تفكيك جماعة إجرامية مختصة في حيازة المؤثرات العقلية، لغرض المتاجرة والبيع والترويج النقل والتخزين، وكذا السمسرة وشراء قصد البيع.

وعالجت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية براقي، هذه القضية، استنادا لمعلومة أمنية مفادها وجود صفقة لترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى حي المرجة بقطاع الإختصاص.

واستغلت عناصر الشرطة المعلومة وسطرت خطة أمنية محكمة.

ولفت انتباه الأمن، خلال إحدى عمليات الترصد، سيارتين مشبوهتين، ترجل سائق إحداهما متوجها نحو السيارة الأخرى، حيث تم توقيفه ومرافقته.

وبعد إخضاع المركبة لعملية التفتيش القانونية، تم ضبط 24 حزمة من أقراص المؤثرات العقلية.

وتحتوي كل حزمة على 6 أمشاط، بمجموع 1440 قرص مؤثر عقلي.

بالإضافة إلى 5 قارورات، تحتوي في مجملها على 280 قرص مؤثر عقلي.

ليبلغ عدد الأقراص المحجوزة، 1720، مع حجز سيارتين سياحيتين.

وبإستكمال التحريات، قامت عناصر الفرقة بالتحري حول مختلف المعلومات المتحصل عليها ليتم على إثر ذلك توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم آخرين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

أين أمر بوضع إثنان منهم الحبس المؤقت، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.