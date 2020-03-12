تفكيك شبكة إجرامية وحجز 256500 قرص مهلوس وأدوية صيدلانية بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مراد والتابعة لكتيبة الدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف ترويج الأقراص المهلوسة والمواد الصيدلانية.

وحسب بيان لذات المصلحة، تنتهج الشبكة أساليب وطرق احتيالية، بإنشاء حساب وهمي على فيسبوك، مستعملين في ذلك بيانات ومعطيات تنطبق على إحدى شركات توزيع الأدوية الصيدلانية بإقليم الإختصاص.

أين يقوم أفراد الشبكة، بإبرام صفقات مع شركة أدوية معتمدة، حيث تم إبرام العديد من الصفقات بإسم شركة وهمية، وهذا عن طريق التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد الأختام، وانتحال صفة الغير .

واستغلالا لهذه المعلومة، تم تنشيط عنصر الاستعلامات مع وضع خطة محكمة للإيقاع بهم، بالاعتماد على وسائل تقنية حديثة، وضعتها القيادة تحت تصرف الوحدات، الأمر الذي مكن من تفكيك خيوط هذه الشبكة الخطيرة.

وتم كشف مستودعات وأماكن التخزين، أين أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كمية معتبرة من الأدوية المهلوسة، قدرت بحوالي 256500 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من الأدوية الصيدلانية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات بحوالي 5 ملايير سنتيم، وكذا حجز مبلغ مالي قدره 410 مليون سنتيم.

وتم على إثر هذه العملية، توقيف 3 مشتبه فيهم، والتعرف على المشتبه فيه الرئيسي، المتواجد في إحدى المؤسسات العقابية لإرتكابه نفس الجرم.